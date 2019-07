Facebook : vers une amende de 5 milliards de dollars infligée aux USA

Une amende consécutive au scandale de Cambridge Analytica

Facebook va devoir adapter son traitement des données personnelles

Source : NY Times

Ce week-end, nous avons appris que la, l'institution en charge de protéger les consommateurs aux États-Unis, aurait décidé d'infligerde(environ 4,4 milliards d'euros) à. L'autorité américaine aurait livré sa décision après avoir enquêté ces derniers mois sur lesdu réseau social, faisant suite au scandale de Cambridge Analytica.La décision prise par l'agence de régulation américaine résulte d', selon les informations transmises par la presse d'outre-Atlantique. Le département de la Justice des États-Unis devrait désormais approuver la sanction record de 5 milliards de dollars.L'enquête de la FTC fut déclenchée après que la société britannique Cambridge Analytica, qui exerçait un rôle de conseillère du candidat Donald Trump pendant la dernière campagne présidentielle américaine, a exploité les informations personnelles privées de plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu.Sans surprise, l'amende négociée serait la plus importante jamais adressée par l'autorité américaine à une société issue du secteur du numérique. L'accord prévoit que la société Facebook. Cependant, la firme de Mark Zuckerberg pourra toujours partager des informations recueillies avec des tiers, dans la limite des réglementations en vigueur.Le montant de l'ardoise, bien qu'impressionnant, est pourtant sujet aux critiques., a réagi Matt Stoller de l'Open Markets Institute, un organisme qui dénonce les monopoles. Les investisseurs n'ont en effet pas mal accueilli la nouvelle. Vendredi soir, l'action du groupe était en hausse de 1,81% à la clôture. En outre, Facebook a engrangé trois fois plus de revenus (15 milliards) sur le seul premier trimestre 2019. L'amende ne devrait ainsi pas avoir de conséquences fâcheuses sur les activités de l'entreprise.