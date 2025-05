Dans le détail, Bitdefender explique que la campagne vise avec précision les hommes de plus de 18 ans férus de technologies et d'investissements crypto. Un ciblage géographique affûté privilégie certaines zones, comme la Bulgarie et la Slovaquie. Le stratagème permet aux attaquants d'éviter les systèmes de détection automatique et de prolonger la durée de vie de leur infrastructure malveillante.