Attention ! Une vaste campagne de phishing touche les utilisateurs de Facebook

L'internaute est bien entendu redirigé vers une page malveillante qui peut être de deux genres. Le premier consiste en un hameçonnage classique : le site offre une promotion ou propose de participer à un sondage, et requiert de l'utilisateur qu'il renseigne ses données personnelles. Le pirate obtient alors sans grand effort des informations sensibles comme le numéro de téléphone, l'adresse mail, l'adresse physique, les noms et prénoms qui y sont associés…

Le second genre de page va permettre de générer des revenus de manière plus directe et instantanée. Les sites regorgent alors de trackers publicitaires et de processus d'arrière-plan qui vont faire monter les vues sur des publicités cachées dans la page.

Cette campagne de phishing est toujours d'actualité. De nombreux sites impliqués ont été supprimés, mais il n'est pas difficile d'en créer de nouveaux sur le même modèle. Méfiez-vous donc des messages d'expéditeurs inconnus, surtout s'ils contiennent un lien. Même vos contacts de confiance peuvent vous tromper s'ils ont été victimes d'un piratage, ou si leur profil a été copié. Ne cliquez pas aveuglément car vous connaissez bien la personne qui vous écrit. Généralement, il est aisé de reconnaître par le style quand un message ne provient pas vraiment de l'un de ses proches.