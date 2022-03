BitB : nouvelle technique de phishing pour récupérer votre mot de passe

C'est de plus en plus courant, vous savez, cette fameuse page de connexion qui se présente sur votre navigateur en tentant de vous faire croire que vous vous rendez par exemple sur Facebook, Outlook ou Google (ou tous les sites qui utilisent le protocole OAuth) et via laquelle vous devez renseigner vos identifiants. Souvent, on peut, par élimination, deviner quelle page est légitime et quelle page ne l'est pas. Les pirates sont notamment trahis par l'URL, pas sécurisée ou du type facebOOk .com ou g00gle .fr. L'utilisateur un peu attentif, sans être spécialement averti, peut dénicher la supercherie.