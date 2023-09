Utilisateurs de Google Docs, Google Slide et Google Looker Studio, faites attention à cette vague de phishing

Une fois que l'utilisateur a cliqué sur le lien, il est cette fois redirigé vers un site qui fait tout de suite « moins Google », mais il s'agit pourtant d'une page Looker parfaitement légitime. Ici, les cybercriminels ont hébergé un diaporama expliquant comment il est possible de réclamer plus de Bitcoins. On accède alors à une page de connexion conçue pour voler les identifiants, et le tour est joué.