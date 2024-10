D’abord des CAPTCHA montés de toutes pièces, et maintenant de faux messages d’erreur dans Google Meet. Une nouvelle campagne ClickFix bat actuellement son plein et use de stratégies bien ficelées pour attirer les internautes. Comme d’habitude, derrière le piège, le téléchargement d’un malware discret conduisant au vol de données de celles et ceux qui ont été bernés. Si vous recevez un lien vous invitant à rejoindre une conférence en visio, prudence, donc.