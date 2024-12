Une fois le mail réceptionné, l’internaute est invité à rejoindre une réunion, et redirigé vers une page Google Drawings ou Google Forms. Ici, les pirates mettent en scène des étapes familières et rassurantes : vérification reCAPTCHA ou bouton d’assistance technique pour pousser l’utilisateur ou l'utilisatrice piégée à cliquer sur un nouveau lien. À l’issue de toute cette mascarade, la victime atterrit finalement sur une fausse page d’assistance Bitcoin, et est invitée à compléter un processus d’authentification factice avec ses informations personnelles et de paiement.