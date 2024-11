Le protocole SPF vérifie donc si le courrier électronique vient d'un serveur autorisé par le domaine, un peu comme un contrôle d'accès pour les expéditeurs. DKIM ajoute une signature unique à l'e-mail pour prouver qu'il est bien envoyé par le domaine et n'a pas été modifié. Et enfin, DMARC définit des règles pour décider quoi faire avec les messages qui échouent aux vérifications SPF et DKIM (par exemple, les rejeter) et envoie des rapports pour surveiller les tentatives d'usurpation.