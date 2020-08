Risque de cyberattaque : la surexposition des compagnies aériennes en chiffres

Complémentaire aux normes SPF (Sender Policy Framework) et DKIM (DomainKeys Identified Mail), qui permettent de faire le lien entre un nom de domaine et un mail, et entre un nom de domaine et un message, le standard DMARC aide à lutter contre différents types d'attaque. À juste titre, Proofpoint le compare à « un contrôle de passeport dans le monde de la sécurité des emails ». Le protocole permet en effet de vérifier que vous êtes bien la personne (le domaine) que vous prétendez être. Il se base sur les normes SPF et DKIM pour authentifier les expéditeurs des courriers électroniques, ce qui permet, ensuite, de protéger les utilisateurs, employés, clients ou partenaires contre les cybercriminels qui se livreraient à une usurpation d'identité.