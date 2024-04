La France, quatrième pays au monde le plus visé par le piratage d’adresse mail

Tout de même, aux États-Unis, Surfshark a détecté plus de 3 milliards de piratages d’adresse mail. La Russie arrive deuxième avec 2,4 milliards de comptes compromis et vient ensuite la Chine avec 1 milliard et quelques d’arobases piratées. Juste derrière la France, on trouve l’Allemagne (486 millions) et le Brésil (354 millions). La France clôt aussi techniquement le classement puisque le territoire le moins victime est Saint-Barthélemy, une collectivité d’outre-mer présente dans les Antilles françaises. À noter que, sans surprise, la Corée du Nord arrive en queue de peloton aussi avec tout de même 86 538 comptes hackés.