Voici comment récupérer votre alias @duck.com pour que DuckDuckGo protège vos e-mails

En juillet 2021, DuckDuckGo a lancé un service gratuit antitracker pour protéger vos e-mails. Jusqu’ici, il n’est qu’en version bêta, et l’obtention d’une adresse mail de relais « @duck.com » était conditionnée par une liste d'attente. À présent, bien que le service soit toujours en bêta, il est ouvert à tous, et vous pouvez obtenir gratuitement (et simplement) une adresse.