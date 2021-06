Recherche : DuckDuckGo passe numéro 2 aux États-Unis, au Canada et en Australie

Alors que DuckDuckGo fête ses 13 ans d'existence, sa dernière année est celle de tous les records. En effet, en un an, l'application mobile a été téléchargée plus de 50 millions de fois ; plus que toutes les années précédentes réunies ! En parallèle, son trafic de recherche a augmenté de 55 %. Une belle performance face au géant Google.

Désormais, DuckDuckGo se positionne comme deuxième moteur de recherche sur mobile dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie et aux Pays-Bas. Toutefois, puisque le moteur de recherche met un point d'honneur à ne pas suivre ses utilisateurs et utilisatrices, il est impossible de savoir exactement combien d'internautes utilisent DuckDuckGo.

Mais d'après les chiffres de téléchargement, les estimations de parts de marché et les enquêtes nationales, il y aurait entre 70 et 100 millions d'utilisateurs et utilisatrices. Un succès que l'entreprise explique par la facilité d'usage du moteur de recherche. En effet, selon DuckDuckGo, « lorsque le choix est simple et sans sacrifice, la plupart des gens choisissent la confidentialité ».

Facile d'accès, DuckDuckGo ne casse pas l'expérience de navigation sur internet, et permet même de réduire les temps de chargement des pages, puisque moins de données sont transférées.