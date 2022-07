La France occupe la 4e place des pays à l’origine de la menace informatique : comment l'expliquer ?

Outre l'ingénierie sociale, on retrouve l'exploitation de vulnérabilités dans les moteurs de recherche et leurs plugins (drive by download). Ces attaques surviennent en visitant un site web infecté, à l'insu de l'utilisateur. Elles restent aujourd'hui majoritaires, les malwares sans fichiers demeurant les plus dangereux, puisque leur code malveillant utilise le registre ou des inscriptions WMI (Windows Management Instrumentation) pour la persistance. Ils ne laissent alors aucun objet unique pour l'analyse statique sur le disque.