Étude Sécurité : Bitdefender et Kaspersky au coude à coude, Proton VPN en tête

Parmi les laboratoires de tests mondialement reconnus, AV Comparatives se distingue depuis des années. Basé en Autriche, ce laboratoire indépendant a mis en place une méthodologie rigoureuse en maniant plus de 10 000 logiciels malveillants et virus pour tester les taux de détection et de protection des solutions commercialisées. Le site a publié les résultats d'une étude menée au mois de décembre.

L'échantillon de cette étude, 1277 personnes, reste modeste, mais il a le mérite d'avoir été mené dans 93 pays. Cela donne en tout cas une bonne idée des usages en matière de sécurité informatique.