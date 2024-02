Les VPN gratuits ont toujours la côte, malgré les risques

Rien qu'aux Etats-Unis, l'utilisation du VPN pour la protection des données et des activités en ligne est passée de 44 % à 40 %. Cependant, les Américains semblent accorder plus d'importance à la sécurité de leurs appareils et de leurs comptes en ligne, avec une augmentation de 28 % à 30 % depuis l'année dernière.



Pourtant, les jeunes générations, comme la génération Z, préfèrent souvent les services VPN gratuits aux VPN payants sécurisés. Leur utilisation pour des raisons de confidentialité et de sécurité est moins fréquente que chez leurs parents et grands-parents.

Une tendance que Marijus Briedis explique. « La sensibilisation à la confidentialité et à la sécurité numériques vient avec la maturité. Les personnes âgées de 25 à 44 ans sont celles qui se soucient le plus de leur sécurité numérique et ont les meilleures habitudes d'utilisation du VPN. Malheureusement, les jeunes, considérés comme les plus actifs sur le plan numérique, sont également parmi les plus exposés aux cybermenaces. En fait, leurs compétences en matière de confidentialité sont similaires à celles des baby-boomers ».

Malgré la croissance exponentielle de l'utilisation des VPN pour protéger la vie privée en ligne, seulement moins de la moitié des personnes interrogées optent pour un VPN afin de sécuriser leurs données et leurs appareils.