L'usage du VPN a presque doublé en France l'année dernière

Autre usage, et pas des moindres, un VPN permet de débloquer les restrictions d'accès aux services VoIP en vigueur dans certains pays, comme pour des applications de messagerie instantanée ou des sites internet. Et ce sont justement dans ces régions où de fortes restrictions de contenu existent que l’adoption du VPN a été la plus rapide et a le plus explosé.

Parmi les plus gros utilisateurs, on trouve le Qatar, qui progresse de 53 à 69 % d’utilisation, les Émirats arabes unis avec 59 % et Singapour avec 49,14 % et qui connaît une progression de plus de 200 %. Cette augmentation peut s’expliquer en grande partie par le blocage de certaines sites pornographiques populaires, estime Atlas VPN.