Cybercriminalité : la Russie a généré les trois quarts des revenus liés aux attaques par ransomware

L'entreprise affirme avoir suivi des dizaines d'entreprises basées dans le quartier financier de Moscou. Selon elle, « toutes ensemble, ces entreprises reçoivent des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie chaque trimestre, atteignant un sommet de près de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2021 ». Elle ajoute : « Sur un trimestre, les éléments illicites représentent entre 29 % et 48 % de tous les fonds reçus par les entreprises de crypto-monnaie de la ville de Moscou ».

Les conclusions de Chainalysis rejoignent celles d'autres analystes, notamment ceux de Microsoft. Ces dernières années, la Russie s'est beaucoup illustrée dans le domaine de la cybercriminalité. Le pays a été accusé l'année dernière d'avoir mené l'opération d'influence Ghostwriter . Et même si l'on s'en tient aux opérations à but financier, comme les malwares visant à transformer les ordinateurs en mineurs de bitcoin, le ransomware est bel et bien devenu une industrie en Russie.