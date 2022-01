Crypto-monnaie et cybercriminalité : Europol démine les idées reçues

Ce qu'il faut retenir, c'est que pour éviter d'être tracés et retrouvés trop facilement (car non, les crypto-monnaies n'offrent pas un réel anonymat, chaque transaction étant enregistrée sur la blockchain qui est la plupart du temps accessible au public), les criminels ajoutent de plus en plus d'étapes à leur processus de blanchiment. Et la décentralisation de ce système financier donne évidemment des opportunités, car elle permet de contourner le rôle de vérification d'une autorité centrale classique, ainsi que les contraintes géographiques potentielles. Les transactions sont ainsi plus rapides, et elles exploitent les lacunes réglementaires.