L’Union européenne accuse officiellement la Russie d’être à l’origine de l’opération Ghostwriter

L'opération Ghostwriter a été identifiée par Fireeye en 2020 et décrite comme « une campagne d'influence alignée avec les intérêts sécuritaires de la Russie ». Elle est soupçonnée d'être en place depuis minimum mars 2017 et d'utiliser plusieurs techniques, dont du piratage, pour mener à bien ses missions. Dans son rapport de 2020, Fireeye citait l'utilisation de vulnérabilités dans des sites web ou des comptes mails usurpés afin de disséminer de fausses informations semblant provenir de personnalités politiques et militaires issues de pays comme la Pologne, la Lituanie ou la Lettonie, et reprises par de faux journalistes et analystes. De base, l'opération se concentrait surtout sur les pays de l'Est et sur une critique de la présence de l'OTAN dans ces pays.