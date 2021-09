L'hébergeur de sites liés à l'extrême-droite Epik aurait été piraté et ses données dérobées par Anonymous

Depuis, le groupe a mis en ligne un torrent permettant de télécharger toutes les données qu'ils disent avoir récupérées. De son côté, Distributed Denial of Secrets a annoncé avoir accès à ces mêmes données, envoyées par l'une de ses sources. Celles-ci faisant 180 Go, le site cherche désormais à créer une version plus accessible pour le grand public. Même si Steven Monacelli dit avoir pu valider la véracité du communiqué de presse, il reste prudent de ne pas télécharger 180 Go de données sans être certain de leur origine.