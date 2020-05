Hong Kong : le projet de loi sur la sécurité imposé par Pékin fait bondir la demande de VPN

Sans que cela ne soit une immense surprise, la remontée de l'information a été matérialisée et a pris un peu plus d'épaisseur avec les précisions d'Atlas VPN, service connu pour fournir un réseau virtuel privé gratuit sur le marché. Atlas indique que l'adoption des VPN à Hong Kong a été 150 fois plus importante que d'habitude, la semaine du 17 et 24 mai 2020.