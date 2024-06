Pour combattre la censure, Proton VPN dévoile de nouvelles fonctionnalités

Proton VPN continue d'innover pour défendre la liberté d'expression et contrer la censure en ligne. Partant du constat que l'année précédente a été marquée par des élections contestées et des pratiques de musellement, le fournisseur suisse annonce l'extension de son réseau de serveurs gratuits et le lancement des connexions sans identifiants sur Android. Ces développements visent à faciliter l'accès aux technologies anti-censure pour les internautes résidant dans les pays les plus touchés par la surveillance gouvernementale et les coupures internet.