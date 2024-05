Avec Pass Monitor, Proton renforce la sécurité de vos mots de passe jusque sur le Dark Web

À peine deux semaines après Proton Mail, c’est au tour de Proton Pass de s’enrichir d’une fonction de protection renforcée pour les mots de passe. Baptisée Pass Monitor, l’option entend alerter les utilisateurs et utilisatrices du gestionnaire en cas de diffusion de leurs identifiants sur le Dark Web, ainsi que les aider à renforcer la sécurité et la complexité de leurs codes d’accès. La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible pour tous et toutes, avec des niveaux d’accès différents en fonction des abonnements souscrits.