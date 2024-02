Proton lance Proton Pass pour WIndows

On ne le répètera jamais assez, le mot de passe est le talon d'Achille de nombreux utilisateurs. Flemme, peur de l'oubli, automatisme ou déni, vous utilisez souvent le même mot de passe pour l'ensemble de vos abonnements ou comptes sur les réseaux sociaux, banques, administrations… Vous êtes donc la proie idéale des hackers.

L'actualité de ces derniers jours n'a fait que montrer la croissance des actes de cybermalveillance. En ligne de mire, les JO de Paris, qui pourraient être l'occasion « pour surveiller ou extorquer les organisateurs et les participants » et « ternir l'image du pays hôte, voire perturber le déroulement » de l'évènement, selon l'ANSSI. Plus directement, le piratage des opérateurs de tiers-payant Viamedis et Almerys a volé les données personnelles de 33 millions de Français, et provoqué 217 000 usurpations d'identité.

Autant de données qui peuvent se retrouver soit dans les mains de pirates à des fins de rançons, soit fuiter sur la toile, comme celles récoltées après l'attaque de l'hôpital d'Armentières.

C'est dans ce contexte tendu que Proton, l'un des leaders en matière de sécurité, enrichit sa gamme Pass avec Proton Pass pour Windows, en prévoyant de déployer son application desktop sur macOS et Linux dans le courant 2024.