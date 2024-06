Après Windows, Proton Pass débarque sur macOS et Linux

Tout comme ses autres déclinaisons desktop et mobiles, Proton Pass pour macOS et Linux intègre le chiffrement de bout en bout et embarque l’ensemble des fonctionnalités présentées depuis son lancement. On y trouve donc une option de partage sécurisé des mots de passe, la prise en charge des Passkeys, la compatibilité A2F, le module de création d’alias Hide-my-email, ainsi que l’outil Pass Monitor, récemment introduit pour alerter en temps les internautes en cas de compromission et de diffusion de leurs identifiants sur le Dark Web. En matière de sécurité et d’intégrité des données, Proton Pass fait appel à l’algorithme de hachage Argon2, résistant aux attaques par force brute et capable de protéger efficacement les identifiants stockés contre les intrusions, même lorsque le gestionnaire est utilisé en mode hors-ligne.