Après Android et iOS, Proton Mail débarque en natif sur Windows et macOS

Dans le détail, Proton Mail pour desktop permet à la fois de gérer ses mails et son/ses calendriers Proton au sein d’une interface optimisée pour le système d’exploitation, affranchie des failles et vulnérabilités intrinsèques au navigateur. Les échanges entre utilisateurs et utilisatrices de Proton bénéficient automatiquement du chiffrement de bout en bout, tandis que la gestion automatique des clés PGP garantit le même niveau de sécurité entre expéditeurs et expéditrices Proton, et destinataires utilisant des services mails compatibles PGP. On rappelle également que les envois de mails entre Proton et d’autres boîtes de réception non compatibles PGP peuvent bénéficier d’une protection par mot de passe.