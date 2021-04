ProtonCalendar : la bêta désormais ouverte à tous les utilisateurs de ProtonMail

Quel que soit le produit Proton duquel on parle, le dénominateur commun reste le chiffrement de bout en bout. Régulièrement cité parmi les fournisseurs de boîte mail les plus respectueux de la vie privée, ProtonMail offre à ses utilisateurs (gratuits et payants) l'occasion d'échanger des courriels en toute confidentialité.

Il en est de même avec ProtonCalendar. Fondé sur un principe analogue à Google Agenda, qui permet d'avoir accès sur tous ses appareils à son calendrier grâce à un compte unique, ProtonCalendar permet à ses utilisateurs de s'organiser… en évitant les regards par-dessus l'épaule de l'ogre de Mountain View.

Pour l'heure, ProtonCalendar permet d'avoir accès à des fonctionnalités très simples. Créer, éditer ou supprimer un événement, définir des rappels, envoyer ou répondre à des invitations, définir des événements récurrents. L'entreprise rappelle aussi qu'il est possible d'importer très facilement son calendrier existant dans ProtonCalendar afin de faciliter la transition depuis un autre service.