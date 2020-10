La messagerie sécurisée de ProtonMail facilite la migration depuis Gmail, Outlook ou Yahoo!

Issu des travaux de scientifiques du CERN peu de temps après les révélations d'Edward Snowden, ProtonMail a pour but de faciliter le chiffrement des emails via OPenPGP en proposant une gestion des clés publiques et privées de manière autonome. Dans une interview, son fondateur Andy Yen expliquait vouloir proposer l'intégralité des fonctionnalités de Gmail afin de sensibiliser un maximum d'internautes.

Au fil des années, la société Proton Technologies, basée en Suisse, a enrichi les fonctionnalités du service, développé un calendrier actuellement en bêta, conçu ProtonVPN et planche sur la finalisation d'un espace de stockage, Proton Drive.