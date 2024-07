Avec Proton Scribe, Proton Mail s'enrichit d'un assistant de rédaction boosté à l'IA

Objectif de la fondation : aider ses abonnés à améliorer leur productivité tout en restant fidèle à ses principes d'honnêteté et de confidentialité. Et pour cause, là où les principales IA appartiennent aujourd'hui à de grandes entreprises du Web dont le modèle économique repose principalement sur la commercialisation des informations personnelles, et qui développent des modèles de langage de manière plus ou moins opaque, Proton a fait le choix de bâtir Scribe à partir de modèles open source ainsi que de le distribuer sous licence open source.