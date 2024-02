Bonne nouvelle ! Proton revoit à la hausse sa formule gratuite

Il n’en fallait presque pas plus pour satisfaire une communauté priorisant la sécurité des données personnelles et l’anonymat en ligne. Quelques jours seulement après l’abdication de Skiff, Proton AG a profité de l’occasion pour améliorer sensiblement son offre gratuite. Sans esbroufe, l’entreprise a annoncé sur Reddit que les capacités de Proton Mail et Proton Drive augmenteraient pour tous les comptes existants et à venir, portant respectivement les espaces de stockage à 1 Go et 5 Go, contre 500 Mo et 2 Go jusqu’à présent. Une augmentation significative qui devrait permettre à tous et toutes d’accéder à un écosystème souhaité confidentiel par défaut, quel que soit leur budget et sans se sentir trop à l’étroit.