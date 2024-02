Notion rachète la messagerie privée Skiff (et fermera votre compte)

Les outils de Skiff devraient logiquement être intégrés à Notion dans les prochains mois. Plus grave encore pour les utilisateurs : la messagerie sécurisée ne sera plus accessible dans quelques semaines. Les équipes de Skiff indiquent dans leur message que le service sera mis hors-ligne dans six mois tout pile. Si vous utilisez la messagerie, mais ne souhaitez pas rejoindre Notion, vous avez désormais jusqu'à l'été pour faire vos cartons et migrer votre boite mail et vos contacts. Les données ne seront pas migrées automatiquement vers Notion pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

Comme nous l'avions appris lors de notre entretien avec Andrew Milich, PDG et co-fondateur du service, Skiff comptait en janvier 2024 près de deux millions d'utilisateurs gratuits et payants.