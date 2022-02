Google Inbox renaît de ses cendres sous le nom de Shortwave

Entre en jeu Shortwave, le successeur spirituel d’Inbox conçu par des anciens de Google. Disponible depuis le 15 février 2022, cette nouvelle application reprend tous les atouts de celle abandonnée quelques années plus tôt. On retrouve les courriers épinglés en haut de la boîte de réception, tandis que le reste des mails est trié par semaine et par mois. Ici il est donc question de gérer les messages comme des tâches en les reportant à plus tard, en les marquant comme « réalisés », ou en glissant les emails d’une période à l’autre.