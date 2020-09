Mimestream, un client Gmail natif pour Mac

Ce logiciel s'adresse directement aux abonnés Gmail qui souhaitent bénéficier des nombreuses fonctionnalités proposées, cela sans Google et sans passer obligatoirement par leur navigateur web. L'application est développée par Neil Jhaveri, un ancien ingénieur d'Apple qui connait bien le sujet et les attentes des utilisateurs puisqu'il a travaillé sur l'application Mail disponible sur macOS, iOS et iPadOS.

Mimestream est disponible uniquement sur Mac. L'application a été écrite en Swift, le langage conçu et promu par Apple, et conçue avec AppKit, la boîte à outils de développement proposée par le constructeur. Elle est pensée pour être légère, rapide et n'occuper que peu d'espace disque.

L'apparence du logiciel est conforme aux standards de la Pomme et ressemble d'ailleurs énormément à l'application Mail. Les utilisateurs du client d'Apple retrouveront ainsi facilement leurs habitudes.