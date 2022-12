Proton annonce une flopée de nouveautés pour attirer les utilisateurs de Gmail

Il y a peu, Proton Mail changeait d'identité pour devenir Proton. Celle qui s'est fait connaître avec une messagerie mail chiffrée et sécurisée ne s'y limite pas et propose une suite complète de services web, similaires à certains de chez Google (agenda, stockage en ligne). Et la firme vient justement de dévoiler une feuille de route plutôt alléchante à propos de ces services. Sur la forme, ils vont évoluer et se rapprocher du mastodonte américain. Sur le fond, rassurez-vous : Proton ne change rien à sa méthode de conception « privacy by default ».