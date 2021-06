ProtonMail se fait une beauté et dévoile une nouvelle interface plus moderne

Six thèmes à disposition pour ProtonMail

À compter d’aujourd’hui, les utilisateurs de ProtonMail (version gratuite et payante) seront automatiquement redirigés vers la nouvelle version de la boîte de réception. Tout le monde est invité à se reconnecter à son compte avant de découvrir les nouveautés de cette version 4.0. Notez qu'il est toujours possible d'accéder à l'ancienne version via le lien old.protonmail.com .

Nous sommes ensuite accueillis par un pop-up présentant succinctement les nouveautés de cette refonte. Et autant dire qu’elles sautent aux yeux ! Finie l’interface tout droit sortie du début du siècle. ProtonMail se modernise et arbore notamment six thèmes (dont deux sombres) pour découvrir ses courriels sous un nouveau jour. De nouvelles options de disposition sont également à votre portée pour agencer l’interface selon vos goûts.