Proton lance (enfin !) son concurrent chiffré à Google Docs

Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à l'arrivée de son application pour Windows et macOS en 2023, mais qui manque encore de fonctionnalités essentielles. Si sa sécurité est irréprochable, difficile de le recommander à tous les utilisateurs pour le moment, tant on ne retrouve pas encore le confort d'utilisation auquel nous ont habitué ses concurrents. Mais, dans quelques mois, nul doute que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.