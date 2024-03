Proton Mail pour Windows et macOS est enfin disponible pour tous et toutes

En plus d’ouvrir ses clients de bureau à l’ensemble de sa communauté premium, l’entreprise suisse a profité de l’occasion pour dévoiler une version bêta de son application Linux. Proton Mail et Proton Calendar sont donc désormais compatibles avec l’ensemble des systèmes d’exploitation desktop et mobiles, offrant aux internautes les mêmes conditions de sécurité et de chiffrement que leurs équivalents web.