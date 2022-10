Pour mieux lutter contre la censure, Proton VPN introduit le protocole Stealth

Proton VPN

Proton VPN constitue l'un des fournisseurs VPN qui a le plus évolué au cours des derniers mois. Toujours doté de l'une des plus belles interfaces du marché, Proton VPN intègre désormais un accélérateur de VPN qui augmente jusqu'à 400 % les vitesses de connexion. Réputé pour son haut niveau de sécurité et de confidentialité, ce service qui s'adressait essentiellement aux journalistes et aux dissidents par le passé possède désormais tous les atouts pour séduire le plus grand nombre.