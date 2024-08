En se basant sur les données compilées au sein du Freedom House Index et du Democracy Index, la société Proton est en mesure de déterminer quels pays nécessitent le plus son service pour outrepasser la censure locale et surfer tranquillement sur le Web, voire pour communiquer sereinement avec l'extérieur. C'est ainsi que l'entreprise a mis en place de nouveaux serveurs dans 12 pays, parmi lesquels nous comptons l’Afghanistan, Bahreïn, l’Érythrée, l’Éthiopie, l’Irak, le Koweït, la Libye, l’Arabie saoudite, le Soudan, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Yémen.