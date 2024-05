Proton fête ses 10 ans : une décennie pour s'imposer, la prochaine pour triompher ?

Contrairement aux start-ups typiques concentrées sur la croissance rapide et les profits, Proton AG a opté pour un modèle économique intégralement basé sur les abonnements premium et le financement participatif. Une approche qui a permis de maintenir l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des investisseurs externes, assurant que la sécurité et la confidentialité des utilisateurs restent une priorité absolue. Et c’est peut-être là le secret de son succès et de sa pérennité : en refusant de monétiser les données de ses abonnés, l’entreprise a pu construire une communauté d'utilisateurs fidèle et croissante, confiante dans la protection de leurs informations personnelles. En témoignent d’autres projets similaires tués dans l’œuf, à l’image de Skiff, racheté par Notion, qui, malgré sa popularité initiale, n’a pas réussi à s'imposer de manière durable.