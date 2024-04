Avec cette acquisition, Proton se dote enfin d’un outil de prise de notes chiffré

Qui pour arrêter Proton ? La société, dont l’objectif assumé vise très clairement à concurrencer les GAFAM, enrichit une fois encore son écosystème chiffré par défaut. Habituée des projets internes, avec les déploiements successifs de Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar, Proton Drive et Proton Pass entre 2014 et 2023, elle n’hésite pas non plus à investir dans des applications existantes, à l’image de Simple Login, acquise en 2022, et aujourd’hui Standard Notes. Une stratégie gagnante qui renforce, année après année, sa présence dans un secteur essentiellement dominé par Google et Microsoft.