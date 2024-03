Les alias mail débarquent enfin dans Proton Mail

Pour rappel, votre adresse mail est précieuse, et vous devez en prendre soin. On ne compte plus le nombre de traitements abusifs de ce type d’information, pourtant confidentielle, ni de fuites de données conduisant à la revente de listings d’adresses à des fins commerciales et/ou malveillantes. Dans le meilleur des cas, vous croulez sous des newsletters et autres offres marketing auxquelles vous n’avez jamais souscrit. Dans des configurations plus embêtantes, ce sont les tentatives de phishing en rafale qui vous assaillent. Et dans les situations les plus critiques, vous courez le risque de voir vos comptes en ligne piratés, à plus forte raison si les mots de passe associés à votre adresse mail ne sont pas suffisamment complexes, ou utilisés pour plusieurs espaces de connexion.