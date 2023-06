Disponible pour tous, Proton Pass protège vos mots de passe, mais pas seulement

En effet, lors de l'inscription à un service en ligne, par exemple, Proton Pass propose aux utilisateurs de créer un

alias d’adresse mail « hide-my-email ». Dès lors, une adresse est générée de manière aléatoire

et utilisée entre un tiers (comme Amazon, Facebook ou Netflix) et la véritable adresse mail

de l’utilisateur. De même, toutes les informations d'identification, les notes, les mots de passe et même les métadonnées sont protégés par un chiffrement de bout en bout.