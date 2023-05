À bas les GAFAM ! Vous pouvez maintenant migrer en famille vers Proton

Ainsi, à partir de 19,99 euros par mois, l’abonnement Proton Family va se charger de couvrir jusqu'à 6 membres de la famille et offrir un total de 3 To d'espace de stockage partagé, avec 20 Go de stockage supplémentaire chaque année.



À cela viennent s'ajouter les accès à Proton Mail, Proton Drive, Proton VPN, et Proton Calendar. Une fois le développement achevé, le gestionnaire de mots de passe Proton Pass

(actuellement en version bêta) sera également de la partie. Proton Family inclut toutes les fonctionnalités premium, sans oublier l’accès aux versions payantes des nouveaux services de Proton destinés à la

protection de la vie privée.



Pour les personnes déjà abonnées à Proton Visionary, celles-ci vont pouvoir ajouter des membres

de leur famille à leur abonnement actuel, qui disposeront alors des avantages du nouvel abonnement Proton Family. Plus de 100 millions d'utilisateurs auraient déjà fait le choix d'adopter les solutions proposées par Proton. Vous en faites partie ?