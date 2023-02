Qu'est-ce qui explique l'explosion des attaques de phishing en 2022 ?

Grâce à son dispositif anti-phishing, Kaspersky a réussi à bloquer un demi-milliard de tentatives de redirection vers des sites web pirates l'an dernier. Ces attaques contenues, qui ne proviennent que d'un seul et unique éditeur (et sont ainsi bien plus importants encore en réalité), furent deux fois plus nombreuses en 2022 qu'en 2021. Les cybercriminels se servent de plus en plus des messageries, des services de livraison ou encore des plateformes de crypto-monnaie pour mener à bien leurs tentatives de phishing.