Attention à cette arnaque au colis par SMS qui fait des ravages cet été

Roaming Mantis a été identifié par McAfee en 2017. Basé en Chine, le groupe de hackers agit principalement par motivation financière et se concentre actuellement sur la France, « comme l'ont signalé Kaspersky et Team Cymru au début de l'année 2022, et sur la base de notre observation de plus de 90 000 adresses IP uniques qui ont demandé le serveur C2 distribuant MoqHao », continue Sekoia.