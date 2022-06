Le malware Android BRATA devient plus puissant : il peut maintenant lire vos SMS !

À l'origine, BRATA est essentiellement un logiciel malveillant capable de subtiliser les données bancaires des utilisateurs. Il est caché dans des applications du Play Store, et notamment des solutions antivirus.

Mais celui-ci a récemment évolué et il possède désormais plus de cordes à son arc, prévient la société de cybersécurité italienne Cleafy. Le malware a gagné des fonctionnalités qui lui permettent aussi d'usurper l'identité de la page de connexion d'une institution financière pour collecter les informations d'identification (une technique de phishing) et d'accéder aux messages SMS du mobile.

BRATA ne s'arrête pas là puisqu'il met aussi en place une backdoor sur l'appareil à partir d'un serveur distant pour devenir encore plus dangereux une fois qu'il s'est correctement installé sur le terminal infecté. Cela lui permet d'enregistrer divers événements sur le smartphone et de les envoyer aux hackers.