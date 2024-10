La tentative de phishing par SMS, ou smishing, n'a rien de nouveau, et celle du fameux « colis qui n'entre pas dans la boîte aux lettres » n'y fait pas exception. Depuis des années, les escrocs exploitent notre impatience à recevoir nos commandes pour nous piéger. Mais cette fois, ils ont franchi un cap. En intégrant directement votre nom dans le SMS, ils franchissent un grand pas dans la filouterie en renforçant leur crédibilité… et votre crédulité.

Le scénario est toujours le même : on vous informe qu'un colis n'a pu être livré et on vous invite à cliquer sur un lien pour reprogrammer la livraison. Sauf qu'au bout du compte, c'est votre portefeuille qui risque d'être allégé. Le site vers lequel pointe le lien est en réalité une copie quasi parfaite de celui de La Poste. On vous y demande de régler quelques centimes de frais de service. Rien de bien méchant en apparence, mais c'est là que réside l'arnaque : en saisissant vos coordonnées bancaires, vous les livrez sur un plateau aux escrocs.