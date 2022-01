Quelles sont les marques les plus usurpées pour le phishing ?

Faut-il encore compter les millions d'euros détournés par le phishing ? Cette pratique est aujourd'hui parmi les plus employées par les pirates du Web. Ils sont en effet de plus en plus à vous faire croire, malgré vous, que ce lien reçu par e-mail ou SMS principalement vous dirige bien vers le site officiel de votre transporteur, par exemple.

En réalité, il n'en est rien, et c'est ce qui explique pourquoi la firme DHL arrive au sommet du triste classement publié par Check Point Research des sites les plus imités en 2021. Entreprise la plus imitée, notamment durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, la marque DHL est utilisée dans 23 % des cas de tentatives de phishing, contre seulement 9 % en 2020 . Et le contexte perdurant de COVID-19, qui incite de nombreuses personnes à se faire livrer leurs produits, est l'atout numéro un des pirates en ligne.

Vous croyez que le transporteur veut vous informer de l'avancée de votre livraison, qu'un colis vous est destiné alors que vous n'avez en fait même pas commandé dernièrement, et un seul clic sur le lien suffit. Il suffit également à faire passer les imitations de DHL devant celles de Microsoft (20 %), de Google (10 %) ou encore d'Amazon (4 %).