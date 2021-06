Le phishing continue de faire des ravages au premier trimestre 2021

Le phishing dans le secteur des réseaux sociaux a également fortement augmenté, passant de 11,8 % des attaques au quatrième trimestre 2020 à 23,6 % pour ce premier trimestre 2021. De plus, il devient de plus en plus difficile pour les victimes de faire la différence entre un site légitime et un site piégé, puisque 83 % de ces derniers ont mis en place un certificat SSL.